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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Комитет Рады должен рассмотреть ситуацию с Третьяковой 20 октября — Стефанчук

Галина Третьякова

Спикер парламента Руслан Стефанчук обратился к главе регламентного комитета с просьбой рассмотреть обращение фракций и групп с требованием временно отстранить нардепа от Слуги народа Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях и отозвать ее от должности председателя комитета по вопросам соцполитики.

Парламентарии выступили с таким требованием после того, как Третьякова неэтично высказалась о смерти своего коллеги народного депутата от депутатской группы За будущее Антона Полякова.

— Я сразу отметил, что жизнь человека является высшей ценностью, поэтому ни у кого нет права так высказываться о его светлой памяти. Кроме того, свобода слова означает ответственность. Я дал поручение рассмотреть этот вопрос на регламентном комитете, потому что ни председатель Верховной Рады, ни президиум таких решений не принимает, — объяснил Стефанчук во время брифинга.

Спикер парламента надеется, что профильный комитет рассмотрит ситуацию вокруг Галины Третьяковой, в среду 20 октября.

8 октября народный депутат от фракции Слуга народа Галина Третьякова попала в скандал из-за неэтичного высказывания о смерти нардепа Антона Полякова.

По словам народного депутата от депутатской группы За будущее Игоря Палицы, в чате Слуги народа на смерть Полякова она отреагировала, написав: Одним врагом меньше.

После этого сопредседатель группы За будущее Тарас Батенко заявил, что главы ряда фракций и групп Верховной Рады собрали подписи и обратились с призывом к спикеру парламента и руководителю регламентного комитета отозвать Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики.

Фото: УНИАН

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