Із 2 листопада, коли почнеться наступний пленарний тиждень, народного депутата від Слуги народу Галину Третьякову мають відсторонити від участі в засіданнях парламенту на п’ять днів.

Таку рекомендацію 22 жовтня надав Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

За словами нардепа від Слуги народу Павла Фролова, 10 членів комітету проголосували за таке рішення, один – утримався. Зокрема, підтримали рішення всі представники фракції партії.

– Відповідно до статті 51 Регламенту рішення про відсторонення Галини Третьякової від участі в засіданнях Верховна Рада має ухвалити без обговорення, – зазначає речниця Слуги народу Юлія Палійчук.

Нардеп від Слуги народу Галина Третьякова потрапила в скандал 8 жовтня, коли стало відомо про раптову смерть її колеги по депкорпусу із групи За майбутнє Антона Полякова.

Як заявив із трибуни парламенту однопартієць Полякова Ігор Палиця, Третьякова в партійному чаті у відповідь на новину про смерть депутата написала “Одним ворогом менше”.

Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія вибачився за таке висловлювання Галини Третьякової.

Сама ж нардеп не вважала за потрібне вибачатися. Вона лише обурилася, звідки група За майбутнє знає, про що пишуть у чаті Слуги народу. І назвала ганьбою для борців за свободу слова “накидати хустки на рота” іншим.

Цього ж дня керівники низки фракцій і груп Верховної Ради зібрали підписи й звернулися із закликом до спікера парламенту і керівника регламентного комітету відкликати Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики.

18 жовтня спікер парламенту Руслан Стефанчук переадресував це звернення до голови регламентного комітету.

Джерело: Павло Фролов, Юлія Палійчук