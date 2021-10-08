Народный депутат от фракции Слуга народа Галина Третьякова, которая по совместительству возглавляет Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, попала в скандал из-за неэтичного высказывания о смерти нардепа Антона Полякова.

Так, народный депутат от депутатской группы За будущее Игорь Палица с трибуны парламента заявил, что в чате Слуги народа появился комментарий Галины Третьяковой. По его словам, на новость о смерти она отреагировала, написав: Одним врагом меньше.

Со своей стороны глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия с трибуны Верховной Рады извинился за такое высказывание Галины Третьяковой.

Он отметил, что все фракции парламента подписали письмо к комитету Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы с требованием отстранить Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Со своей стороны сопредседатель депутатской группы За будущее Тарас Батенко добавил, что главы всех фракций и групп Верховной Рады, кроме Слуги народа, собрали подписи и обратились с призывом к спикеру парламента и руководителю регламентного комитета отозвать Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики.

Утром 8 октября стало известно о смерти Антона Полякова — народного депутата от депутатской группы За будущее. Его в бессознательном состоянии обнаружили на заднем сиденье автомобиля такси.

Транспортное средство нарушило правила дорожного движения, из-за чего его остановили патрульные. Водитель такси рассказал полиции, что подобрал Полякова на остановке, по дороге его тошнило и стало плохо.

Киевская городская прокуратура причиной смерти Антона Полякова назвала острую сердечную недостаточность.