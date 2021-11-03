Профильный комитет Рады поддержал заявления об отставке Любченко и Уруского

Комитет по вопросам экономического развития на своем заседании рассмотрел вопрос об увольнении двух министров Кабинета министров Украины.

Он поддержал заявление об увольнении по собственному желанию Олега Уруского с должности вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также комитет поддержал заявление об отставке Алексея Любченко с должности первого вице-премьера, министра экономики Украины.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подал заявление об увольнении по собственному желанию 1 ноября. На должности он находился с июля 2020 года.

2 ноября министр экономики Украины Алексей Любченко подал заявление об отставке. Он занимал должность министра экономики с 20 мая 2021 года.

Разговоры о ротациях в Кабинете министров начались еще в начале осени. С этого времени эксперты, инсайдеры и даже члены монобольшинства заявляли о подготовке кадровых изменений в правительстве.

1 ноября состоялось заседание фракции Слуга народа, в ходе которого согласовали все изменения в Кабмине. Какие изменения согласовала фракция и найдут ли голоса в Раде – читайте в нашем материале.