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Вікторія Гірко |

Профільний комітет Ради підтримав заяви про відставку Любченка та Уруського

Верховна Рада

Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні розглянув питання щодо звільнення двох міністрів Кабінету міністрів України.

Він підтримав заяву про звільнення за власним бажанням Олега Уруського з посади віце-прем’єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Також комітет підтримав заяву про відставку Олексія Любченка з посади першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки України.

Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням 1 листопада. На посаді він перебував з липня 2020 року.

2 листопада міністр економіки України Олексій Любченко подав заяву про відставку. Він обіймав посаду міністра економіки з 20 травня 2021 року.

Розмови про ротації у Кабінеті міністрів розпочалися ще на початку осені. З того часу експерти, інсайдери та навіть члени монобільшості заявляли про підготовку кадрових змін в уряді.

1 листопада відбулося засідання фракції Слуга народу, під час якого погодили усі зміни у Кабміні. Які зміни погодила фракція  і чи знайдуть голоси в Раді – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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