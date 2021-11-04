Рада может работать две недели и собираться на внеочередные заседания – Арахамия

Верховная Рада может работать не три, а две недели подряд, и проводить дополнительно внеочередные заседания.

Такой график работы парламента предлагает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

В комментарии журналистам он отметил, что окончательного решения о работе в течение трех пленарных недель еще нет – продолжаются тяжелые дискуссии.

– Потому что я вижу угрозу, что на третьей неделе уже будет много проблем с голосами, – объяснил политик.

По его словам, у нардепов есть планы и встречи на округах, поэтому начнут отпрашиваться, кто-то может заболеть.

– Я тогда не ручаюсь за третью неделю, и у меня позиция – работать две недели без перерывов, в таком внеочередном режиме, – подытожил Арахамия.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 1 ноября заявил, что народные депутаты инициируют проведение трех пленарных недель подряд.

То есть следующую неделю нардепам предлагают работать в избирательных округах, а с 16 по 19 ноября, с 22 по 26 ноября и с 30 ноября по 3 декабря – в режиме пленарных заседаний.