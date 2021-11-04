Верховна Рада може працювати не три, а два тижні поспіль, і проводити додатково позачергові засідання.

Такий графік роботи парламенту пропонує голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

У коментарі журналістам він наголосив, що остаточного рішення щодо роботи протягом трьох пленарних тижнів ще немає – тривають важкі дискусії.

– Тому що я бачу загрозу, що на третьому тижні вже буде багато проблем з голосами, – пояснив політик.

За його словами, у нардепів є плани та зустрічі на округах, тому почнуть відпрошуватися, хтось може захворіти тощо.

– Я тоді не ручаюся за третій тиждень, і у мене позиція – працювати два тижні без перерв, у такому позачерговому режимі, – підсумував Арахамія.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 1 листопада заявив, що народні депутати ініціюють проведення трьох пленарних тижнів поспіль.

Тобто наступний тиждень нардепам пропонують працювати у виборчих округах, а з 16 до 19 листопада, з 22 до 26 листопада та з 30 листопада до 3 грудня – в пленарному режимі.