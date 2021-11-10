Обновленная Хартия Украина – США о стратегическом партнерстве засвидетельствует необратимость американской политики относительно поддержки Украины.

Об этом 10 ноября в Вашингтоне сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в согласованном с американской стороной тексте документа есть принципиально важные для Украины тезисы по противодействию российской агрессии.

Кроме того, глава МИД отмечает, что хартия десятилетиями будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами.

– То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел напомнил, что Украина и США готовят шаги взаимодействия не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе. Речь идет, в частности, о заключенном в этом году соглашении о безопасности с США.

10 ноября украинская делегация находится с рабочим визитом в Вашингтоне. Сегодня, в частности, должно состояться заседание Комиссии стратегического партнерства Украина – США с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Целью мероприятия является обновление хартии американо-украинской Комиссии по стратегическому партнерству, которую страны заключили еще в 2008 году.

Во время пребывания в США украинская делегация намерена подписать стратегические документы и укрепить контакты.

В частности, должны состояться встречи в Пентагоне, Совете национальной безопасности США и экспертных кругах.