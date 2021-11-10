10 ноября Кулеба и Блинкен встретятся в Вашингтоне – какова цель визита

В среду, 10 ноября, в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен примет украинскую делегацию во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Цель встречи – обновление Хартии американско-украинской Комиссии по стратегическому партнерству.

Как рассказала корреспондент Голоса Америки Юлия Ярмоленко, эту комиссию создали еще в 2008 году. Она определяет приоритеты двустороннего сотрудничества. Теперь хартию возобновят в соответствии с сегодняшними вызовами.

— 13 лет спустя американско-украинские двусторонние отношения окрепли и стали более зрелыми. Как следствие – возникла необходимость обновить хартию для решения вызовов 21 века, и так, чтобы она отражала улучшенное двустороннее партнерство, которое мы имеем с Украиной, — сообщал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко рассказал, что во время визита планируют подписать стратегические документы и укрепить контакты.

— Программа максимум на этот визит – это и подписание стратегических документов, и самое главное – установление более тесных рабочих контактов по определенным ключевым направлениям стратегического партнерства.

Решение активизировать Комиссию по стратегическому партнерству и обновить хартию США и Украина приняли во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Он прошел в начале сентября.

Приоритетами обновленного документа станут безопасность и оборона, противодействие агрессии Российской Федерации, дезинформации и кибератакам. Еще одно важное направление – верховенство права. Украина обязуется провести судебную реформу.

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