Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце октября 2021 года, пятипроцентный барьер могли бы преодолеть семь партий. При этом поддержка политсилы Слуга народа, которая сейчас имеет большинство в ВР, снизилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в течение 21-23 октября.

Так, пятипроцентный барьер сейчас преодолевают партии: Слуга народа, Европейская Солидарность, Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Сила и честь, Наши, Украинская стратегия Гройсмана.

За партию Слуга народа готовы отдать голоса 20,4% респондентов (среди тех, кто собирается проголосовать и уже определился с выбором). По данным сентябрьского опроса, рейтинг этой политсилы составлял 25,8%. Следовательно, поддержка Слуги народа с начала осени упала на 5,4%.

За Европейскую Солидарность проголосовали бы 15,8% опрошенных (на начало сентября уровень поддержки составлял 14,1%).

На третьей позиции – Оппозиционная платформа – За жизнь, которую готовы поддержать 12% респондентов (с начала осени этот показатель практически не изменился: в сентябре было 12,4%).

На четвертой позиции – Батькивщина с 10,9% поддержки (в сентябре было 10,6%).

Рейтинг других партий несколько ниже. Так, за Силу и честь сейчас готовы проголосовать 6,4% респондентов (в сентябре было 4,9%); за партию Наши – 6,3% (в сентябре было 4,7%); за Украинскую стратегию Гройсмана – 5,3% (в сентябре – 4,5%).

Однако эти партии теоретически преодолевают пятипроцентный барьер.

Поддержка других политсил – более низкая: у Радикальной партии – 4,8%, у партии УДАР Виталия Кличко – 4,2%, у ВО Свобода – 2,9%. Партия Голос, которая на предыдущих парламентских выборах 2019 года прошла в Верховную Раду, сейчас имеет 2,2% поддержки.

Социологи провели опрос 21-23 октября 2021 года среди жителей Украины в возрасте от 18 лет. Он проходил во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Респондентов выбирали с помощью случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Всего было опрошено 2 500 человек. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду прошли пять партий: Слуга народа (43,16% голосов), Оппозиционная платформа – За жизнь (13,05%), ВО Батькивщина (8,18%), Европейская Солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).