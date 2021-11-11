Якби парламентські вибори в Україні відбувалися вже зараз, до Верховної Ради могли б потрапити сім полісил. При цьому рейтинг партії Слуга народу, яка зараз має монобільшість у ВР, продовжує знижуватися.

Такими є дані опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 4-9 листопада цього року.

Так, за Слугу народу зараз готові віддати голоси 17,3% опитаних (серед тих, хто точно проголосує та визначився із вибором). Приблизно два тижні тому рівень підтримки цієї політсили становив 20,4% (згідно з опитуванням групи Рейтинг від 21-23 жовтня). Відтак, Слуга народу з кінця жовтня втратила 3,1% електоральної підтримки.

Падіння рейтингу партії триває з початку осені (у вересні за неї готові були проголосувати майже 26% опитаних).

Окрім Слуги народу, п’ятивідсотковий бар’єр до Ради зараз долають партії: Європейська Солідарність, Батьківщина, Опозиційна платформа – За життя, партія Дмитра Разумкова (яка була ним анонсована, але поки що не створена), Сила і честь, Українська стратегія Гройсмана.

За Європейську Солідарність зараз проголосували б 14,0% респондентів. На кінець жовтня рівень підтримки партії складав 15,8%.

На третій позиції – ВО Батьківщина з 12,2% підтримки (у жовтні було 10,9%).

На четвертій позиції в новому рейтингу перебуває Опозиційна платформа – За життя, за яку могли б проголосувати 11,0% (у жовтні було 12,0%).

За гіпотетичну партію колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова проголосували б 6,8% опитаних. Вона на п’ятій позиції в рейтингу. Разумков поки що оголосив про створення міжфракційного об’єднання Розумна політика у Верховній Раді, а в подальшому планує представити і партію.

За Силу і честь зараз могли б проголосувати 5,8% респондентів (у жовтні було 6,4% підтримки).

А партія Українська стратегія Гройсмана набрала б 5,2% підтримки (на кінець жовтня було 5,3%).

Ще дві політсили мають близький до прохідного бар’єру рейтинг: Наші (4,9%) та Радикальна партія (4,8%).

Партія Голос, яка на минулих парламентських виборах 2019 року пройшла до парламенту, зараз має 1,4% підтримки.

Соціологи провели опитування серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Був застосований метод телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом соціологи опитали 5 тис. осіб. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,5.

На виборах до Верховної Ради 2019 року п’ятивідсотковий бар’єр подолали п’ять партій: Слуга народу (43,16% голосів), Опозиційна платформа – За життя (13,05%), ВО Батьківщина (8,18%), Європейська Солідарність (8,10%) і Голос (5,82%).