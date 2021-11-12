Украине не угрожают веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире программы Право на власть.

– Оснований сегодня ни в Министерстве энергетики, ни в Укрэнерго для веерных отключений нет. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем.

Шмигаль назвал информацию о веерных отключениях фейком и попросил политиков ее не распространять, ведь это дестабилизирует ситуацию.

Премьер-министр рассказал, что в течение года службы могут осуществлять регламентные работы, но это не веерные отключения.

– Не надо это подменять понятием веерные отключения. Веерных отключений в стране нет. Это официальная информация.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столице угрожают веерные отключения. По его словам, это может случиться из-за дефицита угля и газа.

В настоящее время с этой проблемой столкнулись 12 столичных предприятий. В то же время Кличко заверил, что тарифы останутся неизменными, но цены на продукты могут подняться.

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