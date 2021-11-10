Энергия солнца: чем можно заменить газ или электричество и сколько это стоит

Природные катаклизмы, спровоцированные переменами климата, стают неизменными. На этом фоне борьба за ресурсы (воду, еду, лес или энергию) становится все более жесткой.

Уже сегодня ясно, что газ, электричество, нефть, уголь будут дорожать. Человечество имеет один выход – потреблять меньше и развивать альтернативную энергетику.

Украина отстала в этой сфере на десятилетие. Если украинцы только начинают устанавливать солнечные панели или тепловые насосы, то жители Европы уже не раз их меняли. Из пищевых отходов производят биогаз, а из пластиковых отходов добывают тепло.

Наше государство, к сожалению, до сих пор не имеет стратегии выживания в эпоху энергетического кризиса, поэтому каждый из нас с ним один. Сегодня существует пока дорогостоящий, но надежный способ энергонезависимости – солнечные панели.

На одном из участков в Киевской области установлены солнечные батареи общей мощностью 20 кВт. Уже больше 10 лет Александр Сокиржинский использует энергию солнца в своем доме.

Панели на крышах и огороде полностью удовлетворяют потребность жилья в электроэнергии и заряжают три электрокара. Переизбыток хозяин продает, зарабатывая на этом. Собственник солнечной электростанции рассказал, что государство платит исправно.

– Всего в районе 80 тыс. грн нам по зеленому тарифу государство выплачивает на год, – отметил он.

Солнечные батареи в огороде установили пять лет назад. Тогда же отказались от газа и дров. Котлы сейчас пылятся в подвале.

Восемь скважин глубиной – 40 м распределены на периметре дома. Внутри грунтового коллектора — компрессор, два теплообменника и трубы, берущие тепло земли.

– Мы месяц назад его включили, когда была комнатная температура. И комнатный датчик через радиомодуль командует им. Он включается или выключается, когда температура ниже 22 градусов в доме. Преимущество теплового насоса – он использует 1 кВт электрической энергии и дает нам 4 кВт тепла, – сказал Александр.

За домашней электростанцией Александр следит с помощью телефона или компьютера. Дом размером около 300 кв. м – самоокупаемый. Большинство платежей за свет и отопление компенсирует энергия солнца, поэтому выплаты уменьшились в несколько раз.

— Этот дом в общей сложности в год потребляет около 5 тыс. грн с отоплением, с проживанием, со всем. Мы не платим за свет. У нас собственная система канализации и скважина, – рассказал он.

Энергосберегающую философию исповедует и семья известного телеведущего Игоря Кондратюка. Домашняя солнечная электростанция производит 27 кВт энергии. Этого достаточно для дома и для продажи. Обошлась владельцу в €25 тыс. Инвестиция окупится примерно за 10 лет, но хозяин уже радуется энергонезависимости.

— Я радуюсь тому, что не завишу от цен на газ. От слова вообще. У меня проведен сюда газ. Мне до сих пор посылают счета за доставку газа, которым я не пользуюсь. Я не вижу пока никаких минусов, – отметил Кондратюк.

В перспективе он намерен расширить электростанции, а также нужные аккумуляторы для накопления и хранения солнечной энергии.

А вот Сергей Силин занимается портативными зарядными станциями. Сейчас на рынке есть только батареи до 2 кВт, однако вскоре появятся более мощные.

— Через несколько месяцев заедет большая батарея на 3-6 кВт, которую с помощью дополнительных модулей можно увеличить до 25 кВт. Это фактически одни сутки потребления целого дома, – рассказал он.

Цена стартует от 13 тыс. грн, в зависимости от емкости солнечной батареи. Дело перспективное, поскольку в Украине каждый год желающих приобщиться к энергонезависимому будущему становится все больше. В настоящее время солнечной энергией пользуется более шести тыс. хозяйств, способных обеспечить энергией 45 тыс. домов.

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