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Факти / Україна / Політика

Підстав для віялових відключень електроенергії немає – Шмигаль

Людмила Богданова редакторка стрічки
Денис Шмигаль

Україні не загрожують віялові відключення електроенергії. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми Право на владу.

– Підстав сьогодні ні у Міністерстві енергетики, ні в Укренерго для віялових відключень немає. Ми не готуємося до віялових відключень, планів таких не складаємо.

Шмигаль назвав інформацію про віялові відключення фейком і попросив політиків її не поширювати, адже це дестабілізує ситуацію.

Прем’єр-міністр розповів, що протягом року служби можуть здійснювати регламентні роботи, але це не віялові відключення.

– Не треба це підміняти поняттям віялові відключення. Віялових відключень в країні немає. Це офіційна інформація.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиці загрожують віялові відключення. За його словами, це може трапитися через дефіцит вугілля та газу.

Наразі з цією проблемою зіткнулися 12 столичних підприємств. Водночас Кличко запевнив, що тарифи залишаться незмінними, але ціни на продукти можуть піднятися.

Фото: Урядовий портал

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