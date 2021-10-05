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Тетяна Забожко |

Минэнерго не будет вводить компенсации для украинцев на отопительный сезон 2021-2022

Министерство энергетики не будет вводить компенсаций на отопительный сезон 2021-2022 для владельцев частных домов с электроотоплением, как это было в январе-марте.

Теперь жители загородных домов будут платить 1,68 грн за 1 кВт/ч.

По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, возмещений в этот раз не предусмотрено, потому что об изменении цен на электрическую энергию украинцам сообщили заблаговременно, чтобы они могли подготовиться к отопительному сезону.

Пока же в Минэнерго гражданам, которые не успели утеплиться, предлагают оформить субсидию. Для этих целей правительство планирует найти дополнительные 12 млрд грн.

В Минсоцполитики пока ориентируются на то же количество субсидиантов, что было в прошлом году, – около 3 млн домохозяйств.

– Сейчас их количество составляет около 2,5 млн, но цифра ежедневно меняется. Потенциально еще полмиллиона домохозяйств может зайти в программу на этот отопительный период, – говорит заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Однако субсидию получат не все владельцы домов с электроотоплением, а лишь те, кто зарабатывает меньше всего и подпадает под все требования.

Кроме того, государство предлагает помочь сделать дом более энергоэффективным благодаря программе Теплые кредиты, которая действует до конца года.

Получить кредит можно на утепление дома, умные счетчики, энергосберегающие окна и двери, твердотопливные котлы.

Для владельцев частных домов государство возмещает до 35% стоимости приобретенного, но не более 14 тыс. грн.

“Теплый заем” можно получить в двух государственных банках – Ощадбанке и Укргазбанке. Но стоит поспешить, потому что финансирование программы на этот год подходит к концу. Продлить ее могут и на 2022 год.

Читайте
Отопительный сезон 2021-2022: как наиболее выгодно обогреть частный дом

Джерело: Dreamstime

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