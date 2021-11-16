В Верховной Раде Украины начал действовать специальный порядок допуска на период карантина. Вакцинированным от Covid-19 нардепам выдали специальный пропуск.

Как сообщили Фактам ICTV, представителям СМИ, которые работают в парламенте и вакцинированы, также выдали специальные пропуска. Теперь у журналистов есть минимум четыре пропуска (об аккредитации, допуске в пресс-центр, наличии Covid-вакцинации и т.п.).

Народный депутат от Слуги народа Александр Качура показал в кулуарах Рады спецпропуск, который выдали вакцинированным нардепам. Он объяснил, что при наличии такого пропуска народным избранникам на входе не нужно показывать сертификат о вакцинации от коронавируса.

– Есть спецпропуск, такой советский. В принципе, его можно напечатать на принтере… У меня есть Covid-сертификат. Но если есть пропуск, то сертификат не нужно предъявлять, – отметил Качура.

Он уточнил, что получил пропуск только вчера. Качура выразил мнение, что усиление правил допуска в ВР является правильным в условиях пандемии.

– Я считаю, что должны быть равные условия для всех. Считаю, что это правильный подход, — добавил нардеп.

Как известно, на этой неделе для народных избранников, их помощников, журналистов, сотрудников аппарата ВР и других посетителей начали действовать новые правила допуска в здание парламента в период карантина.

Теперь, чтобы попасть в Раду, необходимо предъявить один из документов: сертификат о вакцинации; справку о том, что лицо переболело Covid-19; ПЦР-тест (действительный в течение 72 часов) или быстрый тест на антиген.

При этом для Covid-вакцинированных нардепов ввели спецпропуск, позволяющий не стоять в очереди и быстрее проходить контроль на входе в парламент.