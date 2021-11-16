У Верховній Раді України почав діяти спеціальний порядок допуску на період карантину. Вакцинованим проти Covid-19 нардепам видали спеціальну перепустку.

Як повідомили Фактам ICTV, представникам ЗМІ, котрі працюють у парламенті та були вакциновані, також видали спеціальні перепустки. Тепер у журналістів є мінімум чотири перепустки (про акредитацію, допуск до прес-центру, наявність Covid-вакцинації тощо).

Народний депутат від Слуги народу Олександр Качура показав у кулуарах Ради спецперепустку, яку видали вакцинованим нардепам. Він пояснив, що за наявності такої перепустки народним обранцям не потрібно на вході показувати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу.

– Є спецперепустка, така радянська. В принципі, її можна надрукувати на принтері… В мене є Covid-сертифікат. Але якщо є перепустка, то сертифікат не потрібно пред’являти, – зазначив Качура.

Він уточнив, що отримав перепустку лише вчора. Качура висловив думку, що посилення правил допуску до ВР є правильним в умовах пандемії.

– Я вважаю, що повинні бути рівні умови для всіх. Вважаю, що це правильний підхід, – додав нардеп.

Як відомо, цього тижня для народних обранців, їхніх помічників, журналістів, співробітників апарату ВР та інших відвідувачів почали діяти нові правила допуску до будівлі парламенту в період карантину.

Тепер, щоб потрапити до Ради, потрібно пред’явити один із документів: сертифікат про вакцинацію; довідку про те, що особа перехворіла на Covid-19; ПЛР-тест (дійсний протягом 72 годин) або швидкий тест на антиген.

При цьому для Covid-вакцинованих нардепів запровадили спецперепустки, які дозволяють не стояти в черзі та швидше проходити контроль на вході до парламенту.