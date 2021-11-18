Украинцы назвали лучшего премьер-министра с 2005 года: рейтинг возглавил Гройсман

Лидер политической партии Украинская Стратегия Гройсмана, премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман возглавил рейтинг лучших глав правительств с 2005 года.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2021 года.

В исследовании приняли участие более 2 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины. На вопрос “Кто, на Ваш взгляд, был (есть) лучшим премьер-министром Украины с 2005 года по настоящее время”, 21,3% опрошенных ответили — Владимир Гройсман.

На втором месте – Николай Азаров (13,5%), на третьем — Юлия Тимошенко (13,4%). Остальные главы украинских правительств набрали менее 10% голосов каждый. Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль получил 5,1% голосов респондентов.

Исследователи также опросили украинцев относительно оценки профессиональных качеств премьер-министров. Отвечая на вопрос “Кто из премьер-министров Украины лучше всего бы справился с социально-экономической ситуацией, сложившейся сейчас в Украине?” украинцы чаще всего упоминали так же Владимира Гройсмана — 23,9% голосов респондентов.

Вторая – Юлия Тимошенко (18,1%), третий – Арсений Яценюк (13%). Профессиональные качества действующего председателя правительства Дениса Шмигаля одобрительно оценивают 5,9% опрошенных украинцев.

Фото: Владимир Гройсман