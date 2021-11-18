Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Соответствующий указ №584 от 18 ноября обнародован на сайте главы государства.

Речь идет о 28 лицах – гражданах Российской Федерации, которые являются сотрудниками разведывательных или спецслужб страны-агрессора. Срок действия санкций – три года.

Все фамилии указаны в приложении к документу. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

20 августа СНБО принял решение о применении экономических санкций к пророссийским пропагандистам и 28 сотрудникам разведывательных и спецслужб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационным властям на временно оккупированных территориях.

В частности, речь идет о персональных санкциях относительно четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарии, редактор издания Страна.ua Игорь Гужва.