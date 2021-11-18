Зеленський затвердив санкції проти 28 росіян-співробітників спецслужб

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Відповідний указ №584 від 18 листопада оприлюднено на сайті глави держави.

Йдеться про 28 осіб – громадян Російської Федерації, які є співробітниками розвідувальних або спецслужб країни-агресора. Термін дії санкцій – три роки.

Усі прізвища вказано у додатку до документа. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

20 серпня РНБО ухвалила рішення щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спецслужб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема йдется про персональні санкції до чотирьох фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, редактор видання Страна.ua Ігор Гужва.