Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции против нескольких человек. В частности, в список попали главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва, Алла Бондаренко, Анатолий и Ольга Шарий, а также нардеп Андрей Деркач.

— Мы предложили ввести санкции против господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно против аффилированных с ним юридических лиц, поскольку они занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны. Также в этом списке есть Шарий Ольга Алексеевна и Шарий Анатолий Анатольевич, — сообщил во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме того, он добавил, что санкции также введут и против судей, силовиков и чиновников, которые выносят незаконные приговоры против украинцев в оккупированном Крыму, и СМИ, зарегистрированных в Крыму и на оккупированном Донбассе.

Также под ограничения попадет главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин, который, по словам Данилова, сейчас регистрирует СМИ на неподконтрольной территории Украины.

Подозрение Шарию в госизмене

Кроме того, что пророссийский блогер Анатолий Шарий попал под санкции СНБО, его еще и подозревают в преступлениях, подрывающих нацбезопасность Украины.

16 февраля этого года СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене. Также его обвиняют в разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.