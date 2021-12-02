Попытка госпереворота: Венедиктова предложила подождать с выводами

Расследование предполагаемой подготовки государственного переворота в Украине продолжается без вынесения на публичную плоскость каких-либо подробностей.

Такое заявление сделала, выступая перед журналистами, генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

— Два дня для начала следствия – это мало, — сказала Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что впервые новости о возможном государственном перевороте появились 26 ноября, а два дня спустя сведения об этом были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Венедиктова отметила, что за эти дни информация тщательно проверялась и анализировалась. Генеральный прокурор считает, что необходимо дождаться официальных заявлений Службы безопасности Украины относительно хода следствия, особенно на фоне того, что на улицах сейчас неспокойно.

Она также добавила, что информация разглашаться не будет, чтобы не ухудшить ситуацию в стране.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поступлении информации по поводу подготовки госпереворота на первые числа декабря.

По его словам, в руках следствия появились аудиозаписи, на которых можно услышать, как некие граждане говорят о бизнесмене Ринате Ахметове.

29 ноября СБУ сообщила, что открыто производство по факту подготовки украинцами и россиянами действий, которые были направлены на захват власти.