Спроба держперевороту: Венедіктова запропонувала почекати із висновками

Розслідування передбачуваної підготовки державного перевороту в Україні продовжується без винесення на публічну площину будь-яких подробиць.

Таку заяву зробила, виступаючи перед журналістами, генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

– Два дні для початку слідства – це мало, – сказала Венедіктова.

Генпрокурор нагадала, що вперше новини про можливий державний переворот з’явилися 26 листопада, а два дні по тому відомості про це було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Венедіктова зазначила, що за ці дні інформація ретельно перевірялася та аналізувалась. Генеральний прокурор вважає, що необхідно дочекатися офіційних заяв Служби безпеки України щодо ходу слідства, особливо на тлі того, що на вулицях зараз неспокійно.

Вона також додала, що інформація не розголошуватиметься, щоб не погіршити ситуацію в країні.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про надходження інформації щодо підготовки держперевороту на перші числа грудня.

За його словами, в руках слідства з’явилися аудіозаписи, на яких можна почути, як деякі громадяни говорять про бізнесмена Ріната Ахметова.

29 листопада СБУ повідомила, що відкрито провадження за фактом підготовки українцями та росіянами дій, спрямованих на захоплення влади.