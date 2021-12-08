Народные депутаты пока не обращались в Конституционный суд Украины (КСУ) по поводу переноса парламентских выборов на 2024 год.

Об этом сообщил сегодня на брифинге первый вице-спикер ВР Александр Корниенко. Так он ответил на вопрос, есть ли вероятность переноса выборов, и сформировалась ли уже инициативная группа нардепов для обращения в КСУ по этому вопросу.

По словам Корниенко, он не готов подписывать такое депутатское обращение в Конституционный суд.

– Я не слышал пока о формализации такого обращения. Для него необходимы 45 нардепов. Я, как и мой коллега Руслан Стефанчук, не готов подписывать такое обращение. У меня другое мнение на этот счет. Будем ждать новостей, и если они будут, все о них будут знать, – подчеркнул он.

В то же время Корниенко выразил мнение, что Конституционный суд единственный мог бы предоставить разъяснение в ситуации с переносом выборов.

– У нас нет другого механизма, кроме как разъяснение Конституционного суда в этой ситуации. Пока что этого разъяснения нет, и нет даже заявки на то, чтобы его получить. Пока что мы остаемся в правовой реальности относительно выборов в 2023 году, — рассказал он.

Как известно, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции выразил мнение, что дату предстоящих парламентских выборов мог бы назвать Конституционный суд. Глава государства уточнил, что нардепы должны решить, обращаться ли в КСУ за разъяснением.

Впоследствии спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что не собирается обращаться в КСУ по поводу переноса парламентских выборов.

Согласно Конституции Украины, срок полномочий ВР составляет пять лет. Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться 29 октября 2023 года.

А в последний раз парламентские выборы проходили 21 июля 2019 года. Тогда президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду, поэтому на 21 июля были назначены внеочередные выборы.

Основанием для обращения нардепов в Конституционный суд как раз может стать тот факт, что в случае проведения очередных выборов 29 октября 2023 года срок полномочий Верховной Рады составит чуть больше четырех лет (а не пять).

Источник: Слуга народа