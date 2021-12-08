Народні депутати поки що не зверталися до Конституційного суду України (КСУ) з приводу перенесення парламентських виборів на 2024 рік.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко. Так він відповів на запитання, чи є ймовірність перенесення виборів та чи сформувалася вже ініціативна група нардепів для звернення до КСУ з цього питання.

За словами Корнієнка, сам він не готовий підписувати таке депутатське звернення до Конституційного суду.

– Я не чув поки про формалізацію такого звернення. Для нього потрібно 45 нардепів. Я, як і мій колега Руслан Стефанчук, не готові підписувати таке звернення. В мене інша думка щодо цього. Будемо чекати на новини, і якщо вони будуть, всі про них знатимуть, – наголосив він.

Водночас Корнієнко висловив думку, що Конституційний суд єдиний міг би надати роз’яснення в ситуації з перенесенням виборів.

– Ми не маємо іншого механізму, крім як роз’яснення Конституційного суду в цій ситуації. Поки цього роз’яснення немає, і немає навіть заявки на те, щоб його отримати. Поки що ми залишаємося в правовій реальності щодо виборів у 2023 році, – розповів він.

Як відомо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції висловив думку, що дату наступних парламентських виборів міг би назвати Конституційний суд. Глава держави уточнив, що нардепи мають вирішити, чи звертатися до КСУ за роз’ясненням.

Згодом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що не збирається звертатися до КСУ з приводу перенесення парламентських виборів.

Згідно з Конституцією України, термін повноважень ВР становить п’ять років. Чергові вибори до Верховної Ради повинні відбутися 29 жовтня 2023 року.

А востаннє парламентські вибори проходили 21 липня 2019 року. Тоді президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду, а тому на 21 липня були призначені позачергові вибори.

Підставою для звернення нардепів до Конституційного суду якраз може стати той факт, що в разі проведення чергових виборів 29 жовтня 2023 року термін повноважень Верховної Ради становитиме трохи більше чотирьох років (а не п’ять).

Джерело: Слуга народу