Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не собирается обращаться в Конституционный суд по поводу переноса парламентских выборов в Украине.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге в Верховной Раде, отвечая на вопрос о вероятности переноса выборов в ВР.

У Стефанчука, в частности, спросили, обсуждал ли он с нардепами перенос даты выборов и будет ли обращаться по этому вопросу в Конституционный суд.

Спикер парламента в ответ заверил, что не будет подписывать такое конституционное представление в КСУ. – Я обращаться в Конституционный суд не буду. Но в то же время я не отрицаю право, которым наделены 45 народных депутатов: по любому вопросу обратиться в Конституционный суд… Я такое конституционное представление подписывать не буду, — подчеркнул Стефанчук.

26 ноября президент Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил мнение, что дату следующих выборов в Верховную Раду может назвать Конституционный суд Украины. По его словам, нардепы должны решить, обращаться ли в КСУ с соответствующей просьбой.

Согласно Конституции Украины, срок полномочий парламента составляет пять лет. Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться 29 октября 2023 года.

Основанием для обращения нардепов в Конституционный суд может стать то, что в случае проведения выборов именно в эту дату срок полномочий Верховной Рады составит немногим более четырех лет (поскольку внеочередные выборы в ВР состоялись 21 июля 2019 года).

Фото: Верховная Рада