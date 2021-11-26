Дату следующих выборов в ВР должен назвать Конституционный суд – Зеленский

Дату следующих выборов в Верховную Раду должен назвать Конституционный суд Украины. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По его словам, народные депутаты должны решить, стоит ли им обращаться в суд с соответствующей просьбой.

– Депутаты, если захотят, обратятся в Конституционный суд, и Конституционный суд должен ответить. Я считаю, это правильное решение, – отметил он.

Согласно Конституции Украины, срок полномочий Верховной Рады составляет пять лет. Очередные парламентские выборы должны пройти 29 октября 2023 года.

Основанием для обращения в Конституционный суд может стать то, что в случае проведения выборов в эту дату срок полномочий Верховной Рады будет составлять только четыре года и четыре месяца.

Поэтому у нардепов есть основания обратиться в суд с просьбой уточнить сроки проведения следующих выборов в Верховную Раду.