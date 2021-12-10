Розмова президента України Володимира Зеленського та очільника Сполучених Штатів завершилася. Тривали перемовини півтори години.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Уже стало доброю традицією, що розмови президентів США та України відбуваються в дуже відвертій та прямій атмосфері. Розмова тривала практично півтори години. Безумовно, почалась вона з найважливішого – Джо Байден розповів Зеленському про його саміт із президентом Росії Путіним, – зазначив Андрій Єрмак.

За словами очільника Офісу президента, Байден повторив заяви, які були озвучені в Білому домі після розмови очільників США та РФ 7 грудня, про те, що Путін попереджений про наслідки, якщо в Кремлі ухвалять рішення щодо ескалації навкого кордонів України та вторгнення.

– Байден сказав чітко, що готовий разом із партнерами вдатися до безпрецедентних санкцій, якщо таке трапиться, – відзначив він.

Чіткою була заява Байдена, каже Андрій Єрмак, і щодо рішення України щодо вступу до НАТО.

– Президент США зазначив, що це рішення тільки українського народу, оскільки це суверненна незалежна держава. Тому це питання він навіть не був готовий обговорювати, бо залежить воно лише від України та членів НАТО, – продовжив далі передавати зміст розмови президентів США та України Андрій Єрмак.

Очільник Офісу президента додає: Джо Байден чітко сказав, що будь-які перемовини та рішення, які стосуються України, не можуть відбуватися без України.

– Він підтвердив, що США нададуть, і це вже почало відбуватися, всю необхідну допомогу для того, щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч у будь-який час, – наголосив Андрій Єрмак.

Привітав Джо Байден Володимира Зеленського під час телефонної розмови 9 грудня із великим прогресом у проведенні реформ, зокрема судової.

За словами Андрія Єрмака, запровадження Держдепартаментом США санкцій проти колишнього очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького є показовим сигналом, який Україна сьогодні отримала.

Володимир Зеленський, у свою чергу, порушував питання Північного потоку-2, а також попереджень, які країна отримувала останнім часом від партнерів, зокрема США та Великої Британії, про загрозу вторгнення та ескалації а внутрішньої дестабілізації.

Загалом, стверджує Андрій Єрмак, розмова президентів України та США була дуже теплою та відвертою.