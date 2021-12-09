Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.

Такую информацию обнародовали в Белом доме.

Главной темой переговоров глав государств является обсуждение результатов видеозвонока президентов США и РФ 7 декабря.

Позвонил главе Кремля Владимиру Путину Джо Байден на днях из-за ситуации с наращиванием российских войск у украинской границы.

6 декабря американская журналистка и репортер Белого дома Наталья Бертран отметила, что после разговора с главой Кремля Джо Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эту информацию 7 декабря подтверждали и в Офисе президента.

Однако после переговоров с Путиным советник по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме заявил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря.