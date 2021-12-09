Президент США Джо Байден почав телефонну розмову із очільником України Володимиром Зеленським.

Таку інформацію оприлюднили в Білому домі.

Головною темою перемовин глав держав є обговорення результатів відеодзвінка президентів США та РФ 7 грудня.

Зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну Джо Байден днями через ситуацію з нарощуванням російських військ біля українського кордону.

6 грудня американська журналістка та репортерка Білого дому Наталя Бертран зазначила, що після розмови з Путіним Джо Байден має намір провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

Цю інформацію 7 грудня підтверджували і в Офісі президента.

Однак після перемовин із главою РФ радник із національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі заявив, що очільник Сполучених Штатів Джо Байден зателефонує президенту України Володимиру Зеленському в четвер, 9 грудня.