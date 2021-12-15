15 декабря Верховная Рада Украины назначила внеочередные выборы Золотоношского городского головы Черкасской области.

За соответствующее постановление №6373 проголосовал 331 народный избранник.

Нового мэра города должны избрать 27 марта 2022 года.

Внеочередные выборы в Золотоноше назначили, поскольку городской голова Виталий Войцеховский сложил свои полномочия после победы на промежуточных парламентских выборах 31 октября 2021 года в одномандатном избирательном округе №197.

Теперь Центральная избирательная комиссия с учетом предложений ТИК должна определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения выборов, а правительство – обеспечить их финансирование за счет средств целевой субвенции из госбюджета.

Виталий Войцеховский возглавлял Золотоношу с 2010 года.

Довыборы в парламент на 197-м избирательном округе состоялись 31 октября, потому что избранный в 2019 году депутатом ВР Александр Скичко 29 января стал главой Черкасской ОГА. 30 марта Верховная Рада проголосовала за сложение им депутатских полномочий.