15 грудня Верховна Ради України призначила позачергові вибори Золотоніського міського голови Черкаської області.

За відповідну постанову №6373 проголосував 331 народний обранець.

Нового мера міста мають обрати 27 березня 2022 року.

Позачергові вибори в Золотоноші призначили, оскільки міський голова Віталій Войцехівський склав свої повноваження після перемоги на проміжних парламентських виборах 31 жовтня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №197.

Тепер Центральна виборча комісія з урахуванням пропозицій ТВК має визначити обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення виборів, а уряд – забезпечити їхнє фінансування за рахунок коштів цільової субвенції з держбюджету.

Віталій Войцехівський очолював Золотоношу із 2010 року.

Довибори до парламенту на 197-му виборчому окрузі відбулися 31 жовтня, тому що обраний у 2019 році депутатом ВР Олександр Скічко 29 січня став головою Черкаської ОДА. 30 березня Верховна Рада проголосувала за складення ним депутатських повноважень.