Фракция Слуги народа в Верховной Раде Украины официально пополнилась тремя новыми народными депутатами.

На сегодняшнем заседании ВР они приняли присягу. Как отметил спикер парламента Руслан Стефанчук, 12 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала этих нардепов.

Все они представляли на выборах Слугу народа. Нардепами стали:

• Сергей Кострийчук, который входил в Высший совет партии Слуга народа и отвечал за организационно-массовую работу, выступал помощником на общественных началах Александра Корниенко (нынешнего первого вице-спикера ВР). Кострийчук заменил в ВР Ирину Верещук, досрочно сложившую полномочия нардепа из-за назначения вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

• Сергей Козырь, победивший на промежуточных выборах в округе № 184 (Херсонская область); до этого был главой Херсонской областной госадминистрации.

• Виталий Войцеховский – победитель промежуточных выборов в ВР в округе № 197 (Черкасская область); ранее был мэром Золотоноши.

Внеочередные выборы в Верховную Раду в 184 и 197 округах проходили 31 октября из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа из-за избрания мэром Херсона, а Скичко – из-за назначения главой Черкасской ОГА.

Фото: Верховная Рада