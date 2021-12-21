На початку 2022 року у Києві пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки. Про це 21 грудня повідомила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Ми очікуємо, що на початку 2022 року пройдуть міжнародні навчання НАТО з питань кібербезпеки. Вони пройдуть в Україні, безпосередньо в Києві… Я пишаюся тим, що Україна вперше стане країною, яка прийме всі країни Альянсу, всі команди, – наголосила Ольга Стефанішина.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна хоче отримати від НАТО чітку часову перспективу щодо вступу до Альянсу у 2022 році.

Нагадаємо, 17 грудня Росія висунула НАТО умови щодо так званих гарантій безпеки. Так, вона вимагає, щоб Альянс відмовився від розширення на схід, зокрема – від перспектив вступу України та Грузії до НАТО.

Генсек Єнс Столтенберг відкинув претензії Кремля і заявив, що будь-який діалог відбуватиметься лише після консультацій з Україною.