Азаров подал иск против СБУ и СНБО

Экс-премьер-министр Николай Азаров подал иск в Окружной административный суд Киева. Он требует от Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны снять с него санкции.

Жалобу истца в ОАСК зарегистрировали 31 декабря.

– Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в Совбез такие предложения путем исключения п. 2 из Приложения 1 решения СНБО О применении и внесение изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) от 19.03.2021, введенного в действие указом президента Украины от 9.04.2021 №151/2021, – говорится в сообщении суда.

Кроме того, Азаров хочет, чтобы суд обязал СНБО отменить санкции против него.

Сейчас суд решает вопрос относительно открытия производства.

9 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономических санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, бывших высокопоставленных украинских чиновников, в том числе экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

20 октября 2021-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Николая Азарова за Харьковские соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания флота РФ в Крыму до 2042 года.

Бывшего премьер-министр подозревают в государственной измене.

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Источник: ОАСК