Азаров подав позов проти СБУ та РНБО

Екс-прем’єр-міністр Микола Азаров подав позов до Окружного адміністративного суду Києва. Він вимагає від Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони зняти з нього санкції.

Скаргу позивача в ОАСК зареєстрували 31 грудня.

– Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до Радбезу такі пропозиції шляхом виключення п. 2 з Додатку 1 рішення РНБО Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) від 19.03.2021, введеного в дію указом президента України від 9.04.2021 №151/2021, – йдеться у повідомленні суду.

Окрім того, Азаров хоче, щоб суд зобов’язав РНБО скасувати санкції проти нього.

Зараз суд вирішує питання щодо відкриття провадження.

9 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про економічні санкції відносно низки юридичних і фізичних осіб, колишніх високопоставлених українських чиновників, зокрема екс-президента Віктора Януковича і екс-прем’єра Миколи Азарова.

20 жовтня 2021-го Печерський райсуд Києва заочно заарештував Миколу Азарова за Харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування флоту РФ у Криму до 2042 року.

Колишнього прем’єр-міністра підозрюють у державній зраді.

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Джерело: ОАСК