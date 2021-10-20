Суд заочно арестовал Азарова по делу о госизмене

В среду, 20 октября, Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова за Харьковские соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания флота РФ в Крыму до 2042 года.

Азарова прокуроры подозревают в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом сторона обвинения может начать процедуру экстрадиции. Прокуроры обратятся в суд за разрешением провести специальное досудебное расследование.

По версии следствия, бывший премьер-министр по предварительному сговору с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем нарушил Конституцию и Закон О международных договорах и подписал распоряжение об одобрении Харьковских соглашений в пользу РФ.

Согласно этому документу, был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

Что такое Харьковские соглашения

В 2010 году четвертый президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев подписали Харьковские соглашения. Документ предусматривал, что Черноморский флот РФ может находиться в Севастополе с 2017 по 2042 год.

Но уже в марте 2021 года во время заседания СНБО поручил СБУ выяснить обстоятельства подписания Харьковских соглашений. В то же время СБУ начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены.

24 марта этого года Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений.

Тогда следствие установило, что 20 апреля 2010 года во время визита в Россию Азаров согласился продлить срок пребывания флота РФ на территории Украины, чтобы якобы получить скидку на газ.

А с 21 по 23 апреля 2010 года он сделал все, чтобы министерства и другие центральные органы исполнительной власти и правоохранительные органы ратифицировали подписанные Харьковских соглашений, тогда как документ не рассмотрели уполномоченные органы.

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