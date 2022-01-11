Украина и Канада будут вместе добиваться справедливой компенсации от Ирана для семей жертв сбитого в январе 2020 года самолета МАУ.

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с премьером Канады Джастином Трюдо.

– Договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв крушения рейса PS752, — отметил Зеленский в своем Twitter по итогам переговоров.

Еще одной темой разговора была российская агрессия. Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе и на украинских границах, а также рассказал о шагах в рамках различных переговорных форматов, которые осуществляются для достижения мира.

Политики обменялись мнениями по поводу международных усилий для деэскалации ситуации на востоке Украины. При этом Зеленский подчеркнул, что никакие решения относительно нашего государства не должны приниматься без участия Украины.

– Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля, – заявил Зеленский во время переговоров.

Президент заверил премьера Канады в неизменности курса Украины к членству в НАТО. При этом Зеленский подчеркнул, что, кроме Украины и НАТО, никто не должен влиять на этот процесс.

Отдельно обсуждалось продолжение деятельности в Украине канадской тренировочной миссии UNIFIER, в рамках которой проходит подготовка украинских военных.

Зеленский предложил Трюдо обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между двумя странами – Украиной и Канадой. Он также пригласил Трюдо посетить Украину в 2022 году.

Поговорив телефоном з @JustinTrudeau. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії #UNIFIER та домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи #PS752. pic.twitter.com/ZmeXTD4fnF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2022

Что известно о крушении самолета МАУ

Катастрофа пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ (Международные авиалинии Украины), рейс PS752, произошла 8 января 2020 года.

Известно, что самолет был сбит иранскими военными, которые запустили две ракеты класса земля-воздух. Он упал сразу после вылета вблизи Тегерана.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 украинцев. Кроме того, погибли граждане Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Ирана.

Через несколько дней после катастрофы власти Ирана признали, что самолет сбили иранские военные.

В то же время Иран отказывается проводить переговоры по возмещению ущерба семьям погибших.

Комментируя катастрофу, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ее террористическим актом, совершенным против гражданского лайнера. По его словам, “создается впечатление, что ждали именно наш самолет”.