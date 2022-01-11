Україна та Канада будуть разом добиватися справедливих компенсацій від Ірану для родин жертв збитого в січні 2020 року літака МАУ.

Про це йшлося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського із прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

– Домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи рейсу PS752, – зазначив Зеленський у своєму Twitter за підсумками переговорів.

Ще однією темою розмови була російська агресія. Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі та на українських кордонах, а також розповів про кроки в межах різних переговорних форматів, які здійснюються для досягнення миру.

Політики обмінялися думками щодо міжнародних зусиль для деескалації ситуації на сході України. При цьому Зеленський наголосив, що жодні рішення щодо нашої держави не повинні ухвалюватися без участі України.

– Необхідно бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля, – заявив Зеленський під час переговорів.

Президент запевнив прем’єра Канади в незмінності курсу України до членства в НАТО. При цьому Зеленський наголосив, що, крім України та НАТО, ніхто не повинен впливати на цей процес.

Окремо обговорювалося продовження діяльності в Україні канадської тренувальної місії UNIFIER, в рамках якої відбувається підготовка українських військових.

Зеленський запропонував Трюдо оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між двома країнами – Україною та Канадою. Він також запросив Трюдо відвідати Україну в 2022 році.

Поговорив телефоном з @JustinTrudeau. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії #UNIFIER та домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи #PS752. pic.twitter.com/ZmeXTD4fnF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2022

Що відомо про катастрофу літака МАУ

Катастрофа пасажирського літака Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ (Міжнародні авіалінії України), рейс PS752, сталася 8 січня 2020 року.

Відомо, що літак збили іранські військові, запустивши дві ракети класу земля-повітря. Він упав одразу після вильоту поблизу Тегерана.

На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 українців. Крім того, загинули громадяни Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії та Ірану.

Через кілька днів після катастрофи влада Ірану визнала, що літак збили іранські військові.

Водночас Іран відмовляється проводити переговори щодо відшкодування збитків родинам загиблих.

Коментуючи катастрофу, секретар РНБО Олексій Данілов назвав її терористичним актом, вчиненим проти цивільного лайнера. За його словами, “складається враження, що чекали саме на наш літак”.