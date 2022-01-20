Военные учения РФ в Беларуси: эксперты оценили уровень опасности для Украины

Минск и Кремль заявили о том, что планируют провести масштабные военные учения в феврале 2022.

Там утверждают, что маневры будут проводить на южном фланге и западных рубежах Беларуси – а значит, вблизи границ Украины и стран ЕС.

Учения назвали Союзная решимость-2022, даты проведения – с 10 по 20 февраля.

Россия уже начала подготовку к учениям. Так, по данным Лаборатории цифровых криминалистических исследований DFRLab, в пределах досягаемости от границы Беларуси с Украиной заметили российскую военную технику.

В Госдепартаменте США во время брифинга 19 января предупредили, что Москва может использовать совместные российско-белорусские военные учения для вторжения в Украину с северного направления и выразили беспокойство в связи с этим.

Какую опасность могут нести российско-белорусские учения для Украины, может ли Беларусь помочь Москве в возможном вторжении и как украинские военные эксперты советуют реагировать на происходящее – читайте в материале Фактов ICTV.

Может ли Беларусь помогать в возможном вторжении России в Украину

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что для Украины давно существует угроза из-за того, что РФ годами давит на Беларусь.

– Кремль хочет, чтобы Беларусь позволила России на ее территории разместить по меньшей мере две военно-воздушные базы. Одна из них – в Барановичах, вторая – в другом направлении. То есть РФ давно интересует Беларусь с этой точки зрения. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко до последнего времени не позволял этого и Минск выступал против, – рассказал эксперт.

Но теперь похоже на то, что Беларусь склоняется к тому, чтобы “прогнуться” под Россию и позволить создать, по меньшей мере, одну базу под российские военные самолеты, которые будут угрожать Украине, считает он.

Мусиенко ожидает, что в таком случае возможно размещение самолетов Су-35, военного вооружения, противовоздушной обороны и тактического РК типа Искандер.

– На данный момент наибольшую угрозу для нас несет то, что на совместные российско-белорусские учения будет привлечена российская авиация. Поэтому нам нужно будет очень внимательно следить за тем, выведет ли Россия все те войска и технику – а именно самолеты, из Беларуси, или же они там останутся, – заявил Александр Мусиенко.

Он утверждает, что самую большую угрозу несет именно авиация и ракеты.

Тем временем военный эксперт Игорь Козий утверждает, что следует с осторожностью относиться к информации, не подтвержденной официальным заявлением от Минобороны Украины.

В то же время эксперт подчеркивает: Беларусь ставит себя в позицию “недружественного” государства по отношению к Украине.

– Стоит учитывать, что да, есть заявления тех же президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, относительно происходящего. И они хотят показать такие вещи: что будут учения, что они увеличивают число военнослужащих в регионе. Ничего ужасного в этом искать не нужно. Ясно, что это могут делать как с целью повышения политического градуса, так и для того, чтобы показать – вот мы концентрируем войска и будем нападать на Украину. Исключить такую вероятность полностью ни в коем случае нельзя, – сказал он.

И все же Козий призывает следить в первую очередь за тем, что говорит Минобороны Украины и не паниковать.

– Они продолжат ездить на границе, продолжат пугать, будут продолжать дезинформацию. Это нормальная реальность подготовительных действий военного плана. На это все просто нужно спокойно реагировать. Никакой паники нет. Украина готова встретить любого агрессора, – подчеркнул он.

Возможен ли удар РФ после Олимпиады 20 февраля

Мусиенко считает, что такая вероятность существует, так как Россия “берет Украину в кольцо, если брать с севера по юг”.

– Север – это Беларусь-Россия и юг это временно оккупированный Крымский полуостров. Естественно, степень таких угроз растет, – сказал военный эксперт.

Игорь Козий, тем временем, заявил, что относится к такому варианту развития событий как к возможному, однако без четкого временного отрезка.

– О сценарии возможного нападения России на Украину с помощью Беларуси в тот или иной период я говорил еще год назад, когда белорусы строили так называемые рокадные дороги в лесу, которые уходили в никуда. Такие дороги вдоль украинско-белорусской границы прокладывают именно с целью того, чтобы войска очень легко доходили до некоторых районов и могли отыгрывать какую-либо роль, – сообщил Козий.

Что следует делать Украине

Мусиенко выразил мнение, что полномасштабного вторжения удастся избежать, если будут обеспечены две вещи: первая – правильные, четкие и последовательные действия властей Украины по укреплению обороноспособности и обеспечение нужд украинской армии и вторая – это четкая, слаженная работа с международными партнерами, чтобы совместно сдержать Россию.

– Сейчас продолжаются раунды дипломатических переговоров, но РФ будет очень много сейчас вбрасывать и дезинформации и еще очень много будет информационного напряжения, психологического давления, – перечислил военный эксперт.

Он прогнозирует, что будут новые кибератаки со стороны России и ситуация будет “чрезвычайно напряженная и непростая”.

– Но я думаю, что если мы будем правильно работать над укреплением обороноспособности, то нового российского нападения удастся избежать, – резюмировал он.

Игорь Козий же назвал ситуацию с угрозой нового вторжения РФ “угрожающей настолько, насколько Украина не готова отбить нападение”.

– Готовы ли мы отбить это нападение? Да! Это однозначно. И однозначно, что если Беларусь хочет хлебнуть того же, с чем уже столкнулись россияне в Донецке и Луганске – грузом 200, то пусть попробуют. Украинская армия сегодня не та, которой следует бояться врага. Мы уже научены, опытны, у нас есть возможности, как человеческие, так и материальные, противостоять агрессору, – сказал Козий.

Но при этом он подчеркнул, что не хватает деятельности правительства, направленной на поставку современного вооружения от государственного производителя.

– Да, мы получаем огромную помощь от США, Британии, Турции, Польши, Балтийских стран – Литвы, Латвии, Эстонии, а также других стран. От кого-то больше, от кого-то меньше. Мы за это благодарны. Но нужно все-таки строить экономику государства, – утверждает эксперт.

По его словам, многое здесь зависит от запуска так называемого реестра оборонных закупок, который должен формироваться в закрытом формате.