Москва может использовать совместные российско-белорусские военные учения, которые пройдут на территории Беларуси, для вторжения в Украину с северного направления.

Об этом сообщило на брифинге высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента США.

В Госдепе отметили, что сообщения о перемещении российских войск в Беларусь якобы для проведения совместных военных учений вызывают беспокойство.

– Выбор времени примечателен, и, конечно, вызывает опасения, что Россия может разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, напасть на Украину с севера, — подчеркнули в Госдепартаменте.

В ведомстве добавили, что такой сценарий (соучастие Беларуси в атаке на Украину) абсолютно неприемлем для Запада. Вашингтон уже довел свои опасения к сведению белорусских властей “в частном порядке”.

В Госдепартаменте также отметили, что совместные военные учения на территории Беларуси предоставят Москве дополнительные ресурсы, возможности и маршруты для атаки на Украину.

– Президент Путин – оппортунист, и он сам создает возможности (в собственных интересах, — Ред.), — отметил представитель Госдепа.

Кроме того, в Вашингтоне обеспокоены тем, что режим Александра Лукашенко инициирует референдум для внесения изменений в конституцию страны. Референдум может пройти уже в феврале.

По словам представителя Госдепа, конституционные изменения позволят разместить на территории Беларуси на постоянной основе как войска РФ, так и ядерное оружие. Так, проект конституции предлагает отказаться от безъядерного и нейтрального статуса Беларуси. В Вашингтоне отмечают, что такой шаг стал бы вызовом европейской безопасности.

На днях стало известно, что Беларусь и РФ планируют провести масштабные военные учения уже в феврале 2022 года. Маневры планируют провести на западных рубежах и южном фланге Беларуси (т.е. вблизи границ Украины и стран Европейского Союза).

Эти учения получили название Союзная решимость-2022. Они будут проходить с 10 по 20 февраля.

Под предлогом учений в Беларуси уже начали прибывать подразделения вооруженных сил России.

Источник: Госдепартамент США, Министерство обороны Беларуси