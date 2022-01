В пределах досягаемости от границы Беларуси с Украиной заметили военную технику РФ.

Об этом сообщают в Лаборатории цифровых криминалистических исследований DFRLab.

Согласно опубликованным данным, российская военная техника прибыла в Беларусь 17 января на поездах. В частности, замечены 220-мм реактивные системы залпового огня БМ-27 и другая техника.

Их зафиксировали в таких белорусских городах, как Минск, Речица, Гомель.

В течение недели должно приехать допоборудование.

В издании напомнили, что в последние месяцы Россия перебрасывала силы и технику на северо-восток, восток и юг возле границ Украины.

Но развертывание в Беларуси окажет дополнительное давление на Украину вдоль северной границы, к северу от Киева.

Ранее белорусское государственное СМИ БЕЛТА сообщало, что российская военная техника прибыла в Беларусь для участия в совместных учениях Allied Resolve, которые проходят на западной и южной границах страны.

– Тем не менее, эти события вызывают обеспокоенность, учитывая их время, масштаб российского наращивания и участие оборудования, происходящего с Дальнего Востока России. Согласно сообщению, учения запланированы на февраль, – говорится в материале.

Гомельская область

В юго-восточный белорусский город Гомель российская колонна прибыла 17 января.

Туда пригнали 220-мм реактивную систему залпового огня БМ-27 и 11 транспортно-заряжающих машин 9Т452.

DFRLab отследила этот поезд с момента его отправления из депо у озера Байкал в Восточном военном округе России.

Так, гомельчанин опубликовал видео, на котором видно, как техника прибывает на станцию ​​Новобелицкая, а пользователи Twitter указали геолокацию.

В Беларусь заехали русские. Помыслище, Степянка. После неудачи в Казахстане отыгрывается в РБ? Собирается на Киев? дБ ть pic.twitter.com/aw7gh1dO7z — ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל???????????????????????????????????????? (@herooftheday10) January 17, 2022

58. We believe same Belarusan BM-27 Uragan MLRS unit in twt 57 was filmed here at Novobelitskaya station south Gomel suburbs located by @john_marquee at 52.39936, 31.03413. Possibly unloaded here prior to route south. Here 13x 9T452 transloaders for BM-27.https://t.co/wULNa5nKj7 pic.twitter.com/N3qR1NfXiy — Dan (@Danspiun) January 17, 2022

В тот же день появилось еще одно видео, где видно, как эту же технику перевозят автотранспортом через Гомель.

Согласно геолокации, российскую военную технику перегнали в южную часть города.

В точке, где военная техника России попала на камеру, она направлялась прямо к украинской границе, всего в 30 км от нее.

Как уточняется, эффективная дальность стрельбы реактивной системы залпового огня БМ-27 – 32 км, а максимальная дальность – 90 км.

В комментариях в сети указали, что техника была перевезена из Гомеля в сторону Речицы.

Это подтвердили открытые снимки колонны из 19 военных машин, которые были припаркованы на обочине 108-километрового участка трассы М-10, соединяющей Гомель и Калинковичи, недалеко от кольцевой развязки, ведущей в Речицу.

В некоторых местных белорусских изданиях утверждалось, что военная техника направилась из Гомеля в направлении Хойников, вдоль границы с Украиной, в 150 км к северу от Киева.

Колонна, по-видимому, состояла в основном из транспортных средств тылового обеспечения, таких как бензовозы и другой транспорт. За ним следовал гражданский грузовик и автобус.

По мере того, как в Гомель прибыло несколько транспортно-заряжающих для реактивной установки БМ-27, пусковые установки БМ-27 появились на железнодорожном вокзале в Речице. Анализ видеозаписи из открытых источников показал, что две группы железнодорожных вагонов припаркованы на отдельных путях для разгрузки грузов по обе стороны от станции. На кадрах видны реактивные установки БМ-27 и сопутствующее оборудование.

На одном видео за пределами станции видно, как три реактивные установки БМ-27 покидают станцию ​​и едут на запад, по направлению к выезду из города. Как сообщается, их расположение в этот момент – неизвестно.

Минская область

В белорусской столице Минске и его окрестностях также появилась российская техника. На одном видео был показан поезд, в котором находились около дюжины боевых машин пехоты БМП-2, грузовики связи и грузовики общего назначения.

Поезд на видео двигался в юго-западном направлении, в сторону города Барановичи, где расположен крупный военный полигон.

За день до этого видео, на которое попал этот же поезд, загружали в TikTok.

По данным DFRLab, место, попавшее на видео – город Ишим в Тюменской области в России.

– Учитывая контекст передвижения российских военных, наблюдаемый в последние недели, этот поезд, вероятно, прибыл с Дальнего Востока России, – говорится в сообщении.

Белорусские СМИ также опубликовали серию фото и видео, где можно увидеть, как поезда с российской военной техникой движутся в Беларусь или внутри нее. Один поезд, родом из Восточного военного округа, был изображен в Смоленске по пути в Минск.

Gomel, a column of Belarusian MLRS “Hurricane” is moving towards the highway to Chernihiv. pic.twitter.com/exCKKs4HMu — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 17, 2022

Этот же поезд зафиксировали на видео в Екатеринбурге – он ехал из вокзала ночью.

Базирующаяся в Москве мониторинговая группа Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав фото из соцсетей, отметила, что оборудование, вероятно, поступило из 16-й бригады радиационной, биологической и химической защиты в Дальневосточном регионе России в Приморском крае.

Today @MotolkoHelp posted photographs and a video of a train carrying Russian military vehicles, reportedly filmed near Minsk, Belarus. According to railcar trackers, the train comes from Ruzhino station in Russia’s Far East.https://t.co/hKqwx1c1kRhttps://t.co/2x1FkFu42z — CIT (en) (@CITeam_en) January 17, 2022

Источник: Medium

Фото: DFRLab