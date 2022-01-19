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Факты / Мир

Возле границы Беларуси с Украиной зафиксировали российскую военную технику

Анастасия Гевко редактор ленты
Возле границы Беларуси с Украиной зафиксировали российскую военную технику

В пределах досягаемости от границы Беларуси с Украиной заметили военную технику РФ. 

Об этом сообщают в Лаборатории цифровых криминалистических исследований DFRLab.

Согласно опубликованным данным, российская военная техника прибыла в Беларусь 17 января на поездах. В частности, замечены 220-мм реактивные системы залпового огня БМ-27 и другая техника. 

Их зафиксировали в таких белорусских городах, как Минск, Речица, Гомель.

В течение недели должно приехать допоборудование.

В издании напомнили, что в последние месяцы Россия перебрасывала силы и технику на северо-восток, восток и юг возле границ Украины. 

Но развертывание в Беларуси окажет дополнительное давление на Украину вдоль северной границы, к северу от Киева.

Ранее белорусское государственное СМИ БЕЛТА сообщало, что российская военная техника прибыла в Беларусь для участия в совместных учениях Allied Resolve, которые проходят на западной и южной границах страны. 

– Тем не менее, эти события вызывают обеспокоенность, учитывая их время, масштаб российского наращивания и участие оборудования, происходящего с Дальнего Востока России. Согласно сообщению, учения запланированы на февраль, – говорится в материале.

Гомельская область

В юго-восточный белорусский город Гомель российская колонна прибыла 17 января.

Туда пригнали 220-мм реактивную систему залпового огня БМ-27 и 11 транспортно-заряжающих машин 9Т452. 

DFRLab отследила этот поезд с момента его отправления из депо у озера Байкал в Восточном военном округе России.

Так, гомельчанин опубликовал видео, на котором видно, как техника прибывает на станцию ​​Новобелицкая, а пользователи Twitter указали геолокацию.

В тот же день появилось еще одно видео, где видно, как эту же технику перевозят автотранспортом через Гомель.

Согласно геолокации, российскую военную технику перегнали в южную часть города.

В точке, где военная техника России попала на камеру, она направлялась прямо к украинской границе, всего в 30 км от нее

Как уточняется, эффективная дальность стрельбы реактивной системы залпового огня БМ-27 – 32 км, а максимальная дальность – 90 км.

В комментариях в сети указали, что техника была перевезена из Гомеля в сторону Речицы.

Это подтвердили открытые снимки колонны из 19 военных машин, которые были припаркованы на обочине 108-километрового участка трассы М-10, соединяющей Гомель и Калинковичи, недалеко от кольцевой развязки, ведущей в Речицу. 

В некоторых местных белорусских изданиях утверждалось, что военная техника направилась из Гомеля в направлении Хойников, вдоль границы с Украиной, в 150 км к северу от Киева

Колонна, по-видимому, состояла в основном из транспортных средств тылового обеспечения, таких как бензовозы и другой транспорт. За ним следовал гражданский грузовик и автобус.

По мере того, как в Гомель прибыло несколько транспортно-заряжающих для реактивной установки БМ-27, пусковые установки БМ-27 появились на железнодорожном вокзале в Речице. Анализ видеозаписи из открытых источников показал, что две группы железнодорожных вагонов припаркованы на отдельных путях для разгрузки грузов по обе стороны от станции. На кадрах видны реактивные установки БМ-27 и сопутствующее оборудование.

На одном видео за пределами станции видно, как три реактивные установки БМ-27 покидают станцию ​​и едут на запад, по направлению к выезду из города. Как сообщается, их расположение в этот момент – неизвестно.

Минская область

В белорусской столице Минске и его окрестностях также появилась российская техника. На одном видео был показан поезд, в котором находились около дюжины боевых машин пехоты БМП-2, грузовики связи и грузовики общего назначения. 

Поезд на видео двигался в юго-западном направлении, в сторону города Барановичи, где расположен крупный военный полигон.

За день до этого видео, на которое попал этот же поезд, загружали в TikTok.

По данным DFRLab, место, попавшее на видео – город Ишим в Тюменской области в России.

– Учитывая контекст передвижения российских военных, наблюдаемый в последние недели, этот поезд, вероятно, прибыл с Дальнего Востока России, – говорится в сообщении.

Белорусские СМИ также опубликовали серию фото и видео, где можно увидеть, как поезда с российской военной техникой движутся в Беларусь или внутри нее. Один поезд, родом из Восточного военного округа, был изображен в Смоленске по пути в Минск.

Этот же поезд зафиксировали на видео в Екатеринбурге – он ехал из вокзала ночью.

Базирующаяся в Москве мониторинговая группа Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав фото из соцсетей, отметила, что оборудование, вероятно, поступило из 16-й бригады радиационной, биологической и химической защиты в Дальневосточном регионе России в Приморском крае. 

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Источник: Medium

Фото: DFRLab

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