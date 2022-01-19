В пределах досягаемости от границы Беларуси с Украиной заметили военную технику РФ.
Об этом сообщают в Лаборатории цифровых криминалистических исследований DFRLab.
Согласно опубликованным данным, российская военная техника прибыла в Беларусь 17 января на поездах. В частности, замечены 220-мм реактивные системы залпового огня БМ-27 и другая техника.
Их зафиксировали в таких белорусских городах, как Минск, Речица, Гомель.
В течение недели должно приехать допоборудование.
В издании напомнили, что в последние месяцы Россия перебрасывала силы и технику на северо-восток, восток и юг возле границ Украины.
Но развертывание в Беларуси окажет дополнительное давление на Украину вдоль северной границы, к северу от Киева.
Ранее белорусское государственное СМИ БЕЛТА сообщало, что российская военная техника прибыла в Беларусь для участия в совместных учениях Allied Resolve, которые проходят на западной и южной границах страны.
– Тем не менее, эти события вызывают обеспокоенность, учитывая их время, масштаб российского наращивания и участие оборудования, происходящего с Дальнего Востока России. Согласно сообщению, учения запланированы на февраль, – говорится в материале.
Гомельская область
В юго-восточный белорусский город Гомель российская колонна прибыла 17 января.
Туда пригнали 220-мм реактивную систему залпового огня БМ-27 и 11 транспортно-заряжающих машин 9Т452.
DFRLab отследила этот поезд с момента его отправления из депо у озера Байкал в Восточном военном округе России.
Так, гомельчанин опубликовал видео, на котором видно, как техника прибывает на станцию Новобелицкая, а пользователи Twitter указали геолокацию.
В Беларусь заехали русские. Помыслище, Степянка. После неудачи в Казахстане отыгрывается в РБ? Собирается на Киев? дБ ть pic.twitter.com/aw7gh1dO7z
— ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל???????????????????????????????????????? (@herooftheday10) January 17, 2022
58. We believe same Belarusan BM-27 Uragan MLRS unit in twt 57 was filmed here at Novobelitskaya station south Gomel suburbs located by @john_marquee at 52.39936, 31.03413. Possibly unloaded here prior to route south. Here 13x 9T452 transloaders for BM-27.https://t.co/wULNa5nKj7 pic.twitter.com/N3qR1NfXiy
— Dan (@Danspiun) January 17, 2022
В тот же день появилось еще одно видео, где видно, как эту же технику перевозят автотранспортом через Гомель.
Согласно геолокации, российскую военную технику перегнали в южную часть города.
В точке, где военная техника России попала на камеру, она направлялась прямо к украинской границе, всего в 30 км от нее.
Как уточняется, эффективная дальность стрельбы реактивной системы залпового огня БМ-27 – 32 км, а максимальная дальность – 90 км.
В комментариях в сети указали, что техника была перевезена из Гомеля в сторону Речицы.
Это подтвердили открытые снимки колонны из 19 военных машин, которые были припаркованы на обочине 108-километрового участка трассы М-10, соединяющей Гомель и Калинковичи, недалеко от кольцевой развязки, ведущей в Речицу.
В некоторых местных белорусских изданиях утверждалось, что военная техника направилась из Гомеля в направлении Хойников, вдоль границы с Украиной, в 150 км к северу от Киева.
Колонна, по-видимому, состояла в основном из транспортных средств тылового обеспечения, таких как бензовозы и другой транспорт. За ним следовал гражданский грузовик и автобус.
По мере того, как в Гомель прибыло несколько транспортно-заряжающих для реактивной установки БМ-27, пусковые установки БМ-27 появились на железнодорожном вокзале в Речице. Анализ видеозаписи из открытых источников показал, что две группы железнодорожных вагонов припаркованы на отдельных путях для разгрузки грузов по обе стороны от станции. На кадрах видны реактивные установки БМ-27 и сопутствующее оборудование.
На одном видео за пределами станции видно, как три реактивные установки БМ-27 покидают станцию и едут на запад, по направлению к выезду из города. Как сообщается, их расположение в этот момент – неизвестно.
Минская область
В белорусской столице Минске и его окрестностях также появилась российская техника. На одном видео был показан поезд, в котором находились около дюжины боевых машин пехоты БМП-2, грузовики связи и грузовики общего назначения.
Stowbtsy Station, Minsk Region 53.482795°, 26.756006° pic.twitter.com/q6JzcTVKQI
— IntelWalrus (@IntelWalrus) January 17, 2022
Поезд на видео двигался в юго-западном направлении, в сторону города Барановичи, где расположен крупный военный полигон.
За день до этого видео, на которое попал этот же поезд, загружали в TikTok.
По данным DFRLab, место, попавшее на видео – город Ишим в Тюменской области в России.
– Учитывая контекст передвижения российских военных, наблюдаемый в последние недели, этот поезд, вероятно, прибыл с Дальнего Востока России, – говорится в сообщении.
Белорусские СМИ также опубликовали серию фото и видео, где можно увидеть, как поезда с российской военной техникой движутся в Беларусь или внутри нее. Один поезд, родом из Восточного военного округа, был изображен в Смоленске по пути в Минск.
Gomel, a column of Belarusian MLRS “Hurricane” is moving towards the highway to Chernihiv. pic.twitter.com/exCKKs4HMu
— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 17, 2022
Этот же поезд зафиксировали на видео в Екатеринбурге – он ехал из вокзала ночью.
Базирующаяся в Москве мониторинговая группа Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав фото из соцсетей, отметила, что оборудование, вероятно, поступило из 16-й бригады радиационной, биологической и химической защиты в Дальневосточном регионе России в Приморском крае.
Today @MotolkoHelp posted photographs and a video of a train carrying Russian military vehicles, reportedly filmed near Minsk, Belarus.
According to railcar trackers, the train comes from Ruzhino station in Russia’s Far East.https://t.co/hKqwx1c1kRhttps://t.co/2x1FkFu42z
— CIT (en) (@CITeam_en) January 17, 2022
Источник: Medium
Фото: DFRLab