Кулеба підтвердив виділення Україні додаткових $200 млн військової допомоги США

Голова МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив, що Сполучені Штати Америки виділили нашій державі додаткові $200 млн безпекової допомоги наприкінці 2021 року.

Про це міністр поінформував сьогодні на брифінгу.

– Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення $200 млн додаткової безпекової допомоги Україні, – наголосив Кулеба.

Голова МЗС уточнив, що з урахуванням цієї суми загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони України за 2021 рік склав $650 млн. Як зазначив Кулеба, це більше, ніж було у будь-який рік, починаючи з 2014 року (початку російської агресії).

Міністр уточнив, що виділення цих $200 млн не було заздалегідь передбачено.

– Це швидка оборонна допомога з боку США. І ці кроки підтверджують, що США дійсно віддані підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і продовжують надавати нам необхідну підтримку, – додав Кулеба.

Варто зазначити, що раніше про виділення Білим домом додаткової військової допомоги Україні на $200 млн писали американські ЗМІ. Проте офіційного підтвердження до сьогодні не було.

Білий дім схвалив виділення цієї допомоги наприкінці грудня 2021 року “без зайвого розголосу” – на тлі загрози військової ескалації з боку Росії. За даними ЗМІ, до пакету допомоги можуть увійти морське обладнання та радіолокаційні системи.