В четверг вечером, 27 января, состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Он отметил, что телефонные переговоры станут логическим продолжением тесного сотрудничества между двумя странами и поддержки Украины со стороны Вашингтона.

– Сегодня на вечер запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером, — подчеркнул Никифоров.

По его словам, лидеры коснутся ряда важных вопросов:

• мирного процесса (речь идет об урегулировании ситуации вокруг Украины на фоне скопления российских войск вблизи границ);

• безопасности, в частности, в энергетической сфере;

• взаимодействия в сфере обороны;

• макрофинансовой поддержки Украины;

• антиолигархической реформы.

Никифоров уточнил, что этот перечень тем не является исчерпывающим.

В котором часу состоится телефонный разговор, пресс-секретарь главы государства не указал, однако отметил, что о его результатах будет сообщено на официальном сайте Офиса президента и в социальных сетях.

Следует отметить, что это будет уже второй разговор президентов Украины и США в январе и третий за два месяца.

Предыдущие переговоры Зеленского и Байдена прошли в ночь со 2 на 3 января. Лидеры говорили о сохранении мира в Европе и недопущении дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Еще одни телефонные переговоры между Владимиром Зеленским и Джо Байденом состоялись 9 декабря прошлого года. Тогда центральной темой было обсуждение саммита президента США и главы Кремля Владимира Путина, который прошел 7 декабря.

Источник: Facebook Сергея Никифорова