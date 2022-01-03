Состоялся третий за последнее время телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена. Ключевой темой переговоров стала ситуация на Донбассе и наращивание войск РФ вблизи украинских границ.

По данным Офиса президента, переговоры президентов продолжались более полутора часов в ночь со 2 на 3 января.

Зеленский поблагодарил Байдена за готовность к решительным ответам в случае вооруженной агрессии России и принцип правительства США – ничего об Украине без Украины.

– Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях, – убежден глава государства.

Байден подчеркнул неизменную поддержку Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также евроинтеграционных стремлений нашего государства.

Президенты обсудили шаги Украины в рамках Минского и Нормандского форматов, отметили важность дальнейших дипломатических усилий для деэскалации ситуации на Донбассе и возле государственных границ.