У четвер ввечері, 27 січня, відбудеться телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.

Про це поінформував прессекретар українського лідера Сергій Никифоров.

Він зазначив, що телефонні переговори стануть логічним продовженням тісної співпраці між двома країнами та підтримки України з боку Вашингтона.

– Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером, – наголосив Никифоров.

За його словами, лідери торкнуться низки важливих питань:

• мирного процесу (йдеться про врегулювання ситуації довкола України на фоні скупчення російських військ поблизу кордонів);

• безпеки, зокрема в енергетичній сфері;

• взаємодії в сфері оборони;

• макрофінансової підтримки України;

• антиолігархічної реформи.

Никифоров уточнив, що цей перелік тем не є вичерпним.

О котрій годині відбудеться телефонна розмова, прессекретар глави держави на вказав, проте зазначив, що про її результати буде повідомлено на офіційному сайті Офісу президента та в соціальних мережах.

Варто зазначити, що це буде вже друга розмова президентів України та США в січні та третя за два місяці.

Попередні переговори Зеленського та Байдена відбулися в ніч з 2 на 3 січня. Лідери говорили про збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації ситуації довкола України.

Ще одні телефонні переговори між Володимиром Зеленським та Джо Байденом відбулися 9 грудня минулого року. Тоді центральною темою було обговорення саміту президента США та глави Кремля Володимира Путіна, який відбувся 7 грудня.

Джерело: Facebook Сергія Никифорова