Объединение стран с общими принципами: Кулеба о новом альянсе Украины, Польши и Британии

Новый малый альянс Украина–Польша–Великобритания – это формат, который является частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул: особое внимание таким альянсам уделено в Стратегии внешнеполитической деятельности.

Украина не может ждать безопасности и процветания когда-нибудь в будущем, когда станет членом ЕС и НАТО. Поэтому таким образом уже сегодня пытается добиться практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы.

– Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества, – объяснил Кулеба.

По словам министра иностранных дел, новый формат не привязан к локальной географии. Это объединение стран, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Варшава, Киев и Лондон не только осознают угрозы безопасности Европы и имеют стратегию противодействия вызовам со стороны РФ, но и большой потенциал трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой.

Поэтому, соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, страны создают новые возможности для себя и для региона в целом.

С инициативой создания такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина. Ожидалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран 2 февраля.

Но из-за Сovid-19 у главы МИД Великобритании официальное объявление о создании нового альянса перенесли на позже.