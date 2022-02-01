Об’єднання країн зі спільними принципами: Кулеба про новий альянс України, Польщі і Британії

Новий малий альянс Україна–Польща–Велика Британія – це формат, який є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив: окрема увага таким альянсам приділена в Стратегії зовнішньополітичної діяльності.

Україна не може чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли стане членом ЄС і НАТО. Тому у такий спосіб вже сьогодні намагається досягти практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси.

– Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги, – пояснив Кулеба.

За словами міністра закордонних справ, новий формат не прив’язаний до локальної географії. Це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій.

Дмитро Кулеба наголосив, що Варшава, Київ і Лондон не лише усвідомлюють безпекові загрози Європі та мають стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної.

Тому, з’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, країни створюють нові можливості для себе і для регіону загалом.

З ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці в жовтні минулого року виступила Україна. Очікувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн 2 лютого.

Але через Сovid-19 у глави МЗС Великої Британії офіційне оголошення про створення нового альянсу перенесли на пізніше.