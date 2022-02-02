Президент Володимир Зеленський підтримав партію Слуга народу у рішенні виключити нардепа Олександра Трухіна з партії після оприлюднення скандального відео щодо його участі в ДТП.

– Щодо Трухіна та оприлюдненого відео. Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії та партії Слуга народу. Думаю, що всі одноголосно підтримають виключення Трухіна з партії, – наголосив глава держав під час спільного брифінгу за результатами переговорів із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

На його думку, це питання справедливості, оскільки і нардепи, і чиновники, і будь-які інші люди мають бути рівними перед законом.

– Тому всі мають відповідати. Повірте мені, всі точно будуть відповідати, незважаючи на те, що це за проступок. По-перше, ти депутат, і тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме таку реакцію правоохоронних органів і Слуги народу , – додав Зеленський.

Скандал довкола участі нардепа Олександра Трухіна у ДТП у серпні 2021 року розгорівся з новою силою після оприлюднення 1 лютого відео з нагрудної камери поліцейського, з яким політик намагається домовитись про уникнення відповідальності за участь в аварії.

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії Слуга народу. Його повноваження як очільника Полтавської обласної організації партії також припиняються.