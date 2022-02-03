Україна готова перенести засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі з Мінська до Стамбула.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи відповідну пропозицію Туреччини стати новим переговорним майданчиком.

За словами міністра, коли він ще входив до складу ТКГ, то ця тема обговорювалася.

– Президент Ердоган публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет, з нами велися консультації, коли я ще був учасником переговорної делегації України у Тристоронній контактній групі. Ми відповідали ствердно: так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, у Стамбулі, – наголосив Резніков.

Він уточнив, що Україна готова проводити переговори щодо Донбасу в Стамбулі, а також у будь-якому іншому місті (наприклад, у Женеві чи Відні), де Росія не має впливу.

– Українська сторона готова до переговорів у Стамбулі, а також і в Женеві, і у Відні, у будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін, а саме від Росії, – пояснив Резніков.

Міністр нагадав, що для перенесення переговорів на новий майданчик потрібно, щоб на це погодилася інша сторона (тобто РФ).

Варто зазначити, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган неодноразово пропонував Україні та РФ посередництво у вирішенні збройного конфлікту.

Таку заяву президент Туреччини зробив і сьогодні, після переговорів із українським лідером Володимиром Зеленським у Києві.